Een caravan in een weiland aan de Marsdijk in Bunnik is zondag rond 23.00 uur in vlammen opgegaan. Het vuur werd opgemerkt vanaf de Oud Wulfseweg en de Marsdijk.

De caravan stond afgelegen in een weiland en de brand vormde geen gevaar voor de omgeving. Wel ging er een flinke explosie aan de brand vooraf. Vermoedelijk is een gasfles ontploft.

De brandweer had grote moeite de locatie van de brand vlak bij Fort Vechten te bereiken. Vanwege de duisternis was het lastig een pad naar de brand te vinden.