Drie inzittenden van een auto zijn in de nacht van zaterdag op zondag gevlucht na een ongeluk in de Utrechtse wijk Oog in Al. De politie is nog naar ze op zoek. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Het ongeluk vond plaats rond 0.30 uur. Vlak na middernacht reed een Audi A8 met zeer hoge snelheid over de Joseph Haydnlaan, vanuit de richting van het 24 Oktoberplein. Ter hoogte van het AZC verloor de bestuurder van de auto de macht over het stuur en ramde twee geparkeerde auto's.

De drie inzittenden van de auto, volgens getuigen twee jonge mannen en een jonge vrouw, vluchtten direct. De politie heeft tevergeefs een poging gedaan om de gevluchte inzittenden te vinden. De auto is in beslag genomen.

Mensen die de drie inzittenden mogelijk gezien hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie.