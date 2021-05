Op het Jaarbeursplein in Utrecht is zondag de tweede demonstratie voor Palestina in korte tijd begonnen. De vorige betoging op vrijdag 14 mei werd na een uur ontbonden door de overheid, omdat demonstranten zich niet voldoende aan de coronamaatregelen hielden.

Dat lijkt zondag geen enkel probleem. De naar schatting twee- à driehonderd betogers staan op afstand en dragen mondkapjes. Regelmatig vraagt de organisatie aan de mensen om daarop te letten.

Tijdens de demonstratie zijn tot nu toe vooral verhalen te horen van Palestijnen die te maken kregen met de Israëlische overheid. Organisator Fiona Frank kondigde dat ook aan. "We willen er zeker geen godsdiensttwist van maken, want dat is het niet. Dit gaat over een volk dat onderdrukt wordt."

De demonstratie is nodig, ook nu er een staakt-het-vuren is, zeggen de aanwezige Lars (19) en Julia (23) uit Utrecht, beiden van de jongerenafdeling van de SP. Julia: "De bezetting van Palestina gaat gewoon door." Lars: "Solidariteit toon je niet één keer, maar vaker."