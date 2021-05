Ambulancepersoneel moest er in de nacht van zaterdag op zondag aan te pas komen om een jongen die aan lachgas verslaafd is op straat te helpen. Hij was onwel geworden en er "niet best" aan toe, melden agenten van de politie Utrecht die assisteerden bij het incident.

Het tafereel maakte veel indruk, zowel op de agenten als op familie en vrienden van de jongen. De familie en vrienden waren volgens de politie radeloos. Het ambulancepersoneel heeft de jongen nagekeken.

De agenten hebben de bezorgde familie en vrienden uiteindelijk van advies voorzien en hen doorverwezen naar instanties die de jongen kunnen helpen met zijn verslaving.

De agenten noemen het "zeer triest" om te zien dat er jonge mensen zijn die aan lachgas verslaafd zijn en daar behoorlijke medische problemen door oplopen.