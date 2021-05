Nieuwegein krijgt er tweehonderd woningen bij. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het nieuwbouwplan Rijndael in Rijnhuizen.

Volgens wethouder Hans Adriani van de gemeente Nieuwegein gaat het om woningen in het hoge segment. "Dat hadden we ook voor ogen voor dit deel van Rijnhuizen. Hiermee ontstaat er variatie in de soorten woningen in de wijk."

Aan de oostkant van Rijnhuizen komen vooral appartementen, in het middendeel een mix van voornamelijk rijwoningen en appartementen en in het westelijk deel komen dan vrijstaande en 2- en 3-onder-1-kapwoningen. "Het hele plan is omgeven en dooraderd met delen van Park Rijnhuizen. Straks is het voor bewoners en bezoekers mogelijk om via dit groen, langs het Merwedekanaal, het kasteel en het fort een rondje Rijnhuizen te lopen."

De woningen worden verdeeld in vier deelgebieden met elk een eigen karakter: Parklaan, Boomgaard, Buitenplaats en Griend. Het is de bedoeling dat de mix van woningen en de situering ervan passen bij het historische, groene karakter van dit deel van Ruinhuizen, met kasteel Rijnhuizen en fort Jutphaas in de buurt.

Rijnhuizen was oorspronkelijk een kantorenwijk. Deze wordt nu omgevormd tot een gemengde leefwijk, zoals de gemeente het noemt. Daar zijn nog wel kantoren en bedrijfsgebouwen, maar ligt de nadruk op prettig wonen, leven en verblijven. In 'Mooi Rijnhuizen' moeten 2.500 woningen met daarbij behorende voorzieningen zoals onderwijs, zorg, supermarkt en kinderopvang komen.