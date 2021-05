Een automobilist is vrijdagavond van de A12 bij Harmelen geschoten, over een sloot heen gevlogen en tientallen meters verderop in een weiland terechtgekomen.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 21.30 uur, in de richting van Utrecht. Hoe de bestuurder de macht over het stuur verloor is onbekend.

De hulpdiensten rukten groot uit. Om het voertuig te kunnen bereiken werd een noodbrug over de sloot gelegd. De automobilist moest door de brandweer worden bevrijd uit de auto en werd met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De auto liep slechts lichte schade op en is door een berger weggetakeld. Vanwege het ongeval waren twee rijstroken korte tijd dicht.