Een auto is vrijdagavond in Maarssen van de weg geraakt en tot stilstand gekomen in een fietsenstalling.

Het ongeluk gebeurde rond 21.00 uur op de Amsterdamsestraatweg in Maarssen. Bij de kruising met de Sportparkweg raakte de auto van de weg, raakte daarbij een hek van farmaceutische groothandel Brocacef en kwam tot stilstand in de fietsenstalling van het bedrijf.

De drie jongemannen die in de auto zaten, kwamen met de schrik vrij.