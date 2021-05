Een 35-jarige man die vorig jaar op Tweede Paasdag op de Voorstraat in Utrecht een 35-jarige hardloopster probeerde te verkrachten, is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van zestien maanden, met aftrek van het voorarrest.

Omdat hij al ruim een jaar vastzit, blijven er nog ruim twee maanden celstraf over. Ook krijgt de man een contactverbod en moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen.

Op de Voorstraat, een drukke straat midden in het centrum van Utrecht, probeerde de 35-jarige Monday A. in alle vroegte de vrouw te verkrachten. Volgens de rechtbank heeft A. het slachtoffer over de straat meegesleurd en met geweld geprobeerd haar te verkrachten.

"Dat de verdachte van plan was om het slachtoffer te verkrachten, blijkt uit het feit dat hij met zijn vingers in de mond van het slachtoffer heeft bewogen en dat hij een aantal dagen eerder al tegen het slachtoffer had gezegd: 'I want to fuck, talk to me.'"

Als laatste heeft de officier van justitie aangevoerd dat de broek van de verdachte opzettelijk gescheurd was ter hoogte van zijn kruis." Doordat de vrouw zich verzette, is het bij een poging gebleven.

De vraag waar de rechtbank zich over moest buigen voor deze uitspraak, was of er sprake was van verkrachting. Het slachtoffer deed in eerste instantie aangifte van mishandeling. Maar het Openbaar Minister (OM) concludeerde dat er ook sprake was van verkrachting, omdat het binnendringen met vingers in de mond - en de roerende bewegingen die daarbij werden gemaakt - een seksuele lading hadden. Het OM baseert het oordeel op de verklaringen, de videobeelden en het DNA dat op borsthoogte werd aangetroffen op de jas van de vrouw.