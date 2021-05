Een prostituee in Houten is bij een controle van de gemeente betrapt op illegale prostitutie aan huis. Burgemeester Gilbert Isabella heeft de vrouw een dwangsom van 5.000 euro per overtreding opgelegd.

De gemeente kwam de illegale prostitutie eind maart op het spoor dankzij een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem. Bij een controle bleek dat de melding terecht was. Het is niet toegestaan om in een woning als sekswerker te werken.

Prostitutiebedrijven waren tot afgelopen woensdag gesloten vanwege de coronamaatregelen. Het aanbod van (illegaal) sekswerk lijkt tijdens de lockdown meer verplaatst te zijn naar woningen, zegt de gemeente Houten.