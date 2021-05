De gemeente Wijk bij Duurstede krijgt uit het fonds Erfgoedparels 97.874 euro subsidie voor de restauratie van het monumentale stadhuis op de Markt. Het fonds wordt beheerd door de provincie Utrecht.

Het restauratieplan blijkt aan alle criteria te voldoen, zoals een slechte onderhoudstoestand, urgente restauratiebehoefte, hoge cultuurhistorische waarde en toegankelijkheid voor publiek.

Het is ook belangrijk dat het gebouw een maatschappelijke bestemming krijgt en de duurzaamheid wordt verbeterd.

Het is de bedoeling dat Museum Dorestad na de restauratie in het stadhuis wordt ondergebracht samen met de VVV die er nu al in zit. Het museum moet waarschijnlijk nog ruim een jaar geduld hebben voordat het de deuren kan openen.