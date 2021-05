De elektrokarretjes in Houten die noodgedwongen maanden hebben stilgestaan vanwege het coronavirus, gaan weer rijden. Nu een aantal vaste klanten en vrijwilligers is gevaccineerd tegen corona, gaat er vanaf 7 juni één karretje rijden van maandag tot vrijdag.





De elektrokarretjes van stichting Vervoer Houten vervoeren ouderen, gehandicapten en mindervaliden binnen de Rondweg van Houten en naar direct aangrenzende bestemmingen. Het karretje rijdt over de fietspaden en binnenstraten.



Per rit kan er één vrijwilliger en één klant mee, die rechts achterin zit. Beide personen moeten een mondkapje dragen en na iedere rit wordt de kar schoongemaakt.



Of er in de toekomst meer karretjes kunnen gaan rijden, is niet duidelijk.