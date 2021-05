De werkloosheid in regio Utrecht blijft de laatste maanden dalen, blijkt uit recente cijfers van het UWV. In april nam het aantal uitkeringsgerechtigden opnieuw af ten opzichte van de maand ervoor. Het gaat om een afname van 5,7 procent.

In vergelijking met april vorig jaar lag het aantal WW-uitkeringen in de regio 7,5 procent lager.

In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht werden eind april in totaal 11.725 WW-uitkeringen verstrekt. Dit is een afname van 225 (-5,7 procent) ten opzichte van maart. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 5,6 procent.

In vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in april af. Vooral in de overige commerciële dienstverlening groeit de werkgelegenheid; het aantal werklozen daalde in die sector met 203. Het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking kwam afgelopen maand uit op 2,4 procent. Landelijk lag dit op 2,9 procent.

Tekort aan ICT-medewerkers verder toegenomen

Het tekort aan ICT-medewerkers in de regio Midden-Utrecht is in de afgelopen twaalf maanden verder toegenomen. In deze regio is de ICT-sector met veertigduizend banen relatief sterk vertegenwoordigd.

Als gevolg van doorgaande, brede inzet van automatiseringstoepassingen zijn steeds meer ICT'ers in andere sectoren werkzaam. In de periode 2014 tot 2019 nam het aantal banen met 3.500 toe. Voor 2020 en 2021 verwacht UWV een verdere toename.

De beperkte invloed van de coronacrisis was zichtbaar in de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden met een ICT-beroep. Eind april stonden 310 ICT'ers als werkzoekende geregistreerd.

Een jaar eerder waren in de regio nog 396 werkzoekende ICT'ers met een WW-uitkering (-22 procent). Het totale aantal WW'ers in de regio nam in dezelfde periode met 7 procent af. Laag opgeleide ICT'ers stromen minder gemakkelijk uit de WW dan hoger opgeleiden.