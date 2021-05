Studenten aan het Horeca en Toerisme College van ROC Midden Nederland hebben dinsdag regionale bedrijven in het zonnetje gezet. De studenten bedankten de bedrijven die tijdens de coronacrisis ruimte maakten voor een stage- of leerwerkplek.

De bedrijven werden uitgenodigd om het ROC Midden Nederland te bezoeken. "Het was even een puzzel vanwege alle coronamaatregelen, maar op deze manier zijn we prima in staat geweest iedereen persoonlijk en veilig te bedanken", zegt Suzanne Staal, directeur van het Horeca en Toerisme College, dat studenten opleidt in de horeca, toerisme en recreatie, facilitaire dienstverlening en facilitair management.

"Ik hoor ouders van onze studenten weleens zeggen: 'Heb ik er nu goed aan gedaan om mijn kind deze opleiding te laten volgen?' Ik begrijp dat in het licht van afgelopen jaar, maar als je nu weer de tekorten ziet, dan weet je eigenlijk zelf wel het antwoord op die vraag", aldus Staal.

"Afgelopen jaar willen we als branche snel vergeten", zei genodigde Rob Peek van Brothers Horeca Groep (BHG). "Maar je ziet maar weer eens hoe belangrijk het is om te investeren in jong horecatalent. Deze studenten hebben we keihard nodig voor de vele vacatures die er in de branche zijn."