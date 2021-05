Utrechtse vakantieverhuurders zien niets in de voorgenomen meldplicht van wethouder Klaas Verschuure. De verhuurders, die zich verenigd hebben in de Host Club Utrecht, roepen de gemeenteraad in een brandbrief op om donderdag tegen de plannen te stemmen. "Het is erop of eronder", schrijven ze.

Verschuure wil een meldplicht voor de kleine logieverhuurders van onder meer het populaire Airbnb invoeren om te voorkomen dat zij over de zestig-nachtenlimiet gaan. Volgens de gemeente overtreedt 40 procent van de verhuurders die limiet.

De vakantieverhuurders van Host Club Utrecht zijn bang dat ze met "enorme rompslomp" worden opgezadeld. Een logies zou in het ergste geval 24 meldingen moeten doen.

"Maar omdat gasten annuleren, verlengen of gewoon niet komen opdagen, zullen er ook veel afmeldingen gemeld moeten worden. Lastig voor de circa 1.000 vakantieverhuurders en kostbaar voor de gemeente", aldus Host Club Utrecht, dat een boete van 7.500 euro bij een overtreding van een goedwillende logieverhuurder "torenhoog" en "onrechtvaardig" vindt.

Daarnaast zien de logieverhuurders geen heil in de verplichting dat bed-and-breakfasthouders zelf aanwezig moeten zijn. Zij moeten volgens de plannen van Verschuure altijd aanwezig zijn als er een gast is, terwijl tot dusver een B&B-houder 'in de regel' bij het pand te vinden moest zijn. Daardoor wordt volgens Host Club Utrecht hun bewegingsvrijheid beperkt.

De meldplicht van Verschuure zou op 1 juli moeten ingaan. In 2019 waren er 169.000 geregistreerde overnachtingen van Airbnb in Utrecht.