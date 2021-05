D66 en het CDA in de Utrechtse gemeenteraad zien het liefst nog voor de zomer een proef met een drijvend zwembad in Utrecht. In Berlijn en Parijs liggen in de zomer al baden in een aantal grote rivieren.

D66 deed het voorstel al eerder. Om in de zomermaanden meer zwemplekken te hebben, moet de gemeente volgens de partij een drijvend zwembad in bijvoorbeeld het Merwedekanaal aanleggen.

Samen met het CDA vraagt de D66 of het college van burgemeester en wethouders aankomende zomer een proef met een drijvend buitenbad wil houden. "Het Badeschiff in Berlijn en het Bassin de la Villette in Parijs zijn voorbeelden van hoe je dit succesvol doet en hoe verrijkend het voor de stad is."

De partijen breken in schriftelijke vragen aan het college ook een lans voor zwemvereniging Zwemlust. De vereniging wil vroeg in de ochtend, van 5.30 tot 7.00 uur, graag zwembad Den Hommel tegen een gereduceerd tarief gebruiken. Zodoende ontstaat extra trainingsruimte.

"Dit lijkt echter niet mogelijk door de geldende regels, maar zou zeker op dit moment een oplossing kunnen bieden voor de bestaande druk op beschikbaar zwemwater", aldus D66 en het CDA.