Een autodief heeft in de nacht van maandag op dinsdag met 170 kilometer per uur tegen de rijrichting in op de A2 bij Utrecht gereden, meldt politie Stichtse Vecht op Instagram. Na een achtervolging werd hij aangehouden.

Het politiekorps van Stichtse Vecht kreeg rond 1.00 uur de melding dat een achtervolging gaande was op de A2 vanuit Breukelen richting Utrecht.

De automobilist reed met "bizarre" snelheden over de snelweg en deed dat voor een groot gedeelte tegen de richting in. De spookrijder belandde uiteindelijk in de berm. Daarna is hij aangehouden.

Na controle bleek de auto van de man gestolen te zijn. Er wordt verder onderzoek gedaan.