Het Utrechtse biotechbedrijf Dutch DNA Biotech (DDNA) wordt overgenomen door het Amerikaanse Ginkgo Bioworks, zo is maandag bekendgemaakt.

Ginkgo zegt met het schimmelplatform van DDNA nog efficiënter plantaardige voeding, duurzame wasmiddelen, medicijnen en andere producten te kunnen ontwikkelen en produceren. Ginkgo begeeft zich met de overname voor het eerst op de Europese biotechmarkt.

DDNA specialiseert zich in biotechnologie op basis van schimmels en geeft licenties af aan andere bedrijven om met hun technologie te werken. Zo worden er onder meer enzymen en alternatieven voor dierlijke eiwitten met technologie van het bedrijf gemaakt.

Met de overname hoopt DDNA op een verdere ontwikkeling van het bedrijf, waaronder ontwikkeling van biotechnologie met kunstmatige intelligentie en robotisering. DDNA is sinds 2017 gevestigd op het Science Park in Utrecht en kwam in 2015 voort uit onderzoeksinstantie TNO.

Ginkgo neemt 100 procent van de aandelen van het Utrechtse bedrijf over. De transactie wordt naar verwachting in juli afgerond. Er zijn geen verdere financiële details bekendgemaakt. Het is de grootste acquisitie voor Ginkgo sinds de oprichting in 2009, aldus het bedrijf. Ginkgo is later dit jaar van plan om naar de beurs te gaan.