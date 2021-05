FC Utrecht mag woensdag drieduizend supporters verwelkomen in Stadion Galgenwaard bij het play-offduel met FC Groningen. De wedstrijd is door het demissionaire kabinet op een lijst gezet met evenementen die met toegangstesten mogen worden gehouden, zo meldt de club maandag.

De supporters moeten een negatieve coronatest tonen om het stadion te kunnen betreden. De sneltest moet maximaal veertig uur voor het einde van de wedstrijd tegen FC Groningen uitgevoerd zijn. Ook mensen die gevaccineerd zijn of besmet zijn geweest, moeten de test afleggen.

Seizoenkaarthouders die dit seizoen nog geen thuiswedstrijd hebben bezocht, kregen maandag tot 19.00 uur de kans om kaarten te reserveren. Ook de supporters die de play-offwedstrijden bij hun seizoenkaart hebben gekocht, kregen tot die tijd voorrang bij de kaartverkoop.

Het is voor het eerst sinds 27 september vorig jaar dat er weer fans in Stadion Galgenwaard welkom zijn. Toen speelde FC Utrecht voor 4.944 toeschouwers tegen RKC Waalwijk (3-1). Twee dagen later sloot het kabinet de voetbalstadions voor publiek vanwege het oplaaiende coronavirus. Eind april was er wel een test met publiek, maar toen speelde FC Utrecht uit tegen FC Twente. Die proef bleek eenmalig.

FC Utrecht jaagt woensdag tegen FC Groningen op een plek in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Het duel begint om 18.45 uur. De winnaar van de wedstrijd speelt in de finale tegen Feyenoord of Sparta Rotterdam, die het in de andere halve finale tegen elkaar opnemen in De Kuip. De eindwinnaar grijpt een ticket voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League.