Kunstfestival Spring in Utrecht heeft op het laatste moment groen licht gekregen om bezoekers toe te laten. De eerste voorstellingen zijn op donderdag 20 mei.

Spring Performing Arts Festival is het eerste culturele meerdaagse evenement sinds lange tijd dat in Utrecht plaatsvindt. Afgelopen week kreeg het festival toestemming vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om als testevenement doorgang te vinden.

"We zijn onwijs blij", zegt Lizzy Schreijer van de festivalorganisatie. "Alles stond in de startblokken voor een online programma, maar dat het ook in de theaters kan plaatsvinden, is echt super."

Op het festival is vernieuwende kunst van podiumkunstenaars te zien op de snijvlakken dans, theater, beeldende kunst en installaties. De kunstenaars komen uit binnen- en buitenland. De voorstellingen zijn onder meer in Stadsschouwburg Utrecht, Theater Kikker, Fotodok en De LiK. Het maximale aantal toeschouwers per voorstelling is dertig.

Strenge regels voor bezoekers

Voor bezoekers gelden strenge regels. Kaarten moeten vooraf online worden gekocht. Iedereen die een programma bezoekt, moet een negatief testbewijs laten zien. Dat geldt ook voor mensen die gevaccineerd zijn. Testen moet gebeuren op speciale testlocaties die niet van de GGD zijn.

Zo'n testlocatie opent ook op korte termijn in de Jaarbeurs. Maandagochtend volgt daarover meer informatie volgens Spring. Een negatief testbewijs is veertig uur geldig, waardoor meerdere voorstellingen te bezoeken zijn.

Voor het festival dat plaatsvindt van donderdag 20 tot en met zaterdag 29 mei, zijn 3.500 tickets beschikbaar. Daarvan zijn inmiddels ruim duizend kaarten verkocht.

Vorig voorjaar ging Spring niet door. De herfsteditie werd tussentijds gestopt vanwege aanscherping van de coronamaatregelen.