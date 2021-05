Een huis aan de Sterkenburg in IJsselstein is in de nacht van zaterdag op zondag beschoten. Niemand raakte hierbij gewond.

Een buurtbewoner vond zondagochtend hulzen bij de woning en alarmeerde de politie. In de ramen zijn drie kogelgaten zichtbaar.

Op het moment van de beschieting was niemand thuis. Omwonenden hoorden in de nacht knallen, maar dachten dat het vuurwerk was. Volgens getuigen zijn twee daders weggerend en met de auto gevlucht.

De politie doet nog onderzoek naar het incident.