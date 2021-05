De pro-Palestina-demonstratie die vrijdag plaatsvond op het Utrechtse Jaarbeursplein is beëindigd. Volgens de gemeente Utrecht is het maximale aantal van vijfhonderd mensen aanwezig op het plein en kan de organisatie niet garanderen dat de coronamaatregelen worden nageleefd.

Eerder meldde de gemeente al dat het maximale aantal demonstranten was bereikt. "Nog meer mensen op het plein betekent dat de 1,5 meter afstand in het geding komt", schreef de gemeente op Twitter.

Afgelopen week werd duidelijk dat er vrijdag gedemonstreerd zou worden op het Jaarbeursplein.

Ook in Den Haag, Maastricht, Eindhoven, Amsterdam en Groningen wordt de komende dagen gedemonstreerd tegen het geweld in Gaza. De protesten worden georganiseerd na de dagenlange onrust in Jeruzalem en de Gazastrook.

De demonstranten voeren actie omdat Israël en de Palestijnen elkaar over en weer met raketten bestoken. Het geweld tussen Israëliërs en Palestijnen heeft de afgelopen dagen burgers aan beide kanten van de grens het leven gekost. De Palestijnse autoriteiten maakten melding van 83 doden, onder wie 17 kinderen. Ook raakten meer dan 480 mensen gewond. In Israël vielen minstens zeven doden.

De crisis van de afgelopen week begon met gewelddadige protesten in Jeruzalem. Directe aanleiding tot de onlusten zijn spanningen rond religieuze feestdagen op de Tempelberg en een gerechtelijke uitspraak in een slepende juridische strijd over de woninguitzettingen van zestig Palestijnse gezinnen in de oostelijke wijk Sheikh Jarrah.