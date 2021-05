De 7 meter hoge theepot in het Utrechtse stationsgebied krijgt een nieuwe plek. Het kunstwerk wordt naar de voorkant van de parkeergarage aan de Rijnkade verplaatst.

De theepot staat nu nog midden op het dak van de garage. Op de nieuwe plek wordt het werk beter zichtbaar vanaf de straat.

Lily van der Stokker maakte het kunstwerk Celestial Teapot voor de tentoonstelling Call of the Mall, die in 2013 werd gehouden. Meer dan dertig kunstenaars mochten in winkelcentrum Hoog Catharijne een locatie voor een kunstwerk uitkiezen.

Van der Stokker bedacht een metershoge theepot voor op het dak van het winkelhart. Ze wilde hiermee het alledaagse benadrukken in de zakelijke omgeving van het winkelcentrum.

Als gevolg van de verbouwing van Hoog Catharijne werd het kunstwerk in 2015 verplaatst naar het dak van de parkeergarage aan de Rijnkade. Midden op het dak was de theepot veel minder zichtbaar dan voorheen. Op verzoek van het CDA in de gemeenteraad ging de gemeente op zoek naar een nieuwe plek.

Als alles meezit, staat de theepot volgens wethouder Eelco Eerenberg (Stationsgebied) voor de zomer op de nieuwe plek. "En anders spoedig daarna", aldus Eerenberg.