De politie heeft donderdagmiddag dankzij de functie 'Zoek mijn iPhone' een man aangehouden voor het helen en mogelijk stelen van een iPhone. De telefoon was in de ochtend gestolen in een Albert Heijn in Driebergen.

De eigenaresse van de telefoon en haar man wisten via een andere telefoon de live locatie van de gestolen iPhone te achterhalen.

Volgens 'Zoek mijn iPhone', een zoekfunctie waarmee je de locatie van de iPhone kunt achterhalen, bevond het toestel zich rond 11.30 uur op de Zuilense Ring in Maarssen.

Agenten stelden een onderzoek in naar de mogelijke verdachte en wisten door middel van de locatie van het toestel iemand aan te houden in Vinkeveen. Hij verstopte zich in een auto. "De verdachte probeerde zich tevergeefs te verschuilen", meldt de politie.

Agenten konden al snel bevestigen dat de persoon inderdaad in het bezit was van de iPhone, doordat het toestel vanuit de auto een pieptoon afspeelde. Hierop werd de verdachte aangehouden voor heling. Onderzoek moet nog uitwijzen of de verdachte ook de persoon was die het toestel gestolen heeft.