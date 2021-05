Een negentienjarige motorrijder is donderdag rond 15.00 uur gewond geraakt bij een verkeersongeluk aan de Sweder van Zuylenweg in Utrecht. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De motorrijder vloog een stukje door de lucht voordat hij ten val kwam. Hoe dat precies kwam kan de politie nog niet zeggen. De man is gewond geraakt, maar het is nog onduidelijk hoe ernstig het letsel is.

Op een foto van een omwonende is naast een flink beschadigde motor ook een auto te zien die aan de voorzijde flink beschadigd is. Een deel van de weg was afgesloten met een afzetlint.

Er zijn al langer klachten over de onveiligheid van de straat. Buurtbewoners hebben de gemeente meermaals gevraagd om maatregelen te nemen, maar tot op heden is dat niet gebeurd.