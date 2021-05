Een 29-jarige asielzoeker is woensdag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een celstraf van acht maanden omdat hij een kamergenoot in diens slaap aanviel met een mes in een asielzoekerscentrum (azc) in de Utrechtse wijk Oog in Al.

Het incident speelde zich op 5 oktober vorig jaar af. De dader ging midden in de nacht boven op het slachtoffer zitten, kneep zijn keel dicht en stak op hem in. De twee waren die avond al uit elkaar gehaald na een aanvaring.

Wie het gevecht begon, is niet duidelijk. Wel is bekend dat de man die op zijn kamergenoot instak twaalf halve liters bier gedronken had. Ze zouden ook ruzie hebben gehad omdat het bier op was. De dader vluchtte na het incident en werd later aangehouden op station Utrecht Centraal. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn armen en benen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had dertig maanden cel geëist. De dader vond vrijspraak op zijn plaats. De verdediging sprak van een gebrekkig politieonderzoek, onder meer omdat het mes dat in de kamer gevonden was nooit op sporen is onderzocht en de belangrijkste getuige onvindbaar is.