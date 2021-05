De politie rukte dinsdagavond met onder meer een helikopter uit naar aanleiding van een melding van een inbraak in een bedrijfspand in IJsselstein. Het bleek loos alarm, want twee jongens waren slechts voor de lol op het dak van het pand geklommen.

Meerdere agenten en de helikopter zochten naar aanleiding van de melding naar de verdachten. De twee jongens werden uiteindelijk door de helikopter gespot en vervolgens staande gehouden.

De jongens lieten weten op het dak te zijn geklommen, omdat ze dat leuk vonden. Om die reden waren ze over het hek van een afgesloten terrein geklommen. Nadat ze werden betrapt, ontstond een kleine ruzie en renden de jongens weg. Een van de jongens bleek een boksbeugel in zijn bezit te hebben.

Volgens de politie hebben de twee geluk gehad, want op het dak lag bedrading met een voltage dat dodelijk had kunnen zijn. De jongens hebben een bekeuring gekregen omdat ze geen identiteitsbewijs bij zich hadden en voor het op zak hebben van een verboden wapen.

De twee jongens hebben inmiddels hun excuses aangeboden. De melders hebben daarom geen aangifte gedaan voor het betreden van verboden terrein.