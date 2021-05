De gemeente Nieuwegein trekt nog eens 138.000 euro uit de kast om de onderlaag bij atletiekbaan Sportpark Galecop te herstellen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag besloten.

De aanleg van de topgrond op de atletiekbaan van Sportpark Galecopperzoom ging in het verleden met veel tegenslagen gepaard. Dat was een gevolg van de slappe ondergrond, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Daarom werden er diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd, met als gevolg dat de baan pas na vier jaar werd goedgekeurd door de Nederlandse atletiekunie (KNAU). Zonder deze goedkeuring mogen er geen wedstrijden op de banen worden gehouden.

Inmiddels blijkt dat de onderlaag toch niet voldoet aan de eisen vanuit de KNAU. De toplaag zou hersteld worden, maar toen bleek de hoogteligging van de onderlaag niet in orde. De baan ligt daardoor nog steeds open, terwijl het aanbrengen van een nieuwe toplaag al is ingepland. Dit kan volgens de gemeente vanwege de specialistische aard van de werkzaamheden niet worden uitgesteld en uitstel zou leiden tot extra kosten.

De gemeente stelt daarom een extra budget van 138.000 euro beschikbaar om de onderlaag te herstellen. Dat bedrag komt nog eens bovenop de 708.000 euro die de gemeente eerder al uit de kast trok om de toplaag te herstellen.

Volgens het college zorgt deze investering er niet alleen voor dat de leden van de atletiekvereniging Atverni weer gebruik van de baan kunnen maken, maar ook dat de baan ingezet kan worden voor een bredere maatschappelijke inzet, zoals sportdagen van scholen.