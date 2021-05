Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt in de stad Utrecht veel meer geklaagd over geluidsoverlast. In heel Nederland lopen de cijfers hard op, in Utrecht was de toename ruim 80 procent.

Landelijk gezien kreeg de politie tussen maart vorig jaar en februari dit jaar 186.958 meldingen binnen. Dat waren er in dezelfde periode een jaar eerder nog 120.091, zo blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van politiecijfers.

Uit Utrecht kwamen in totaal 7.418 meldingen over geluidsoverlast. Dat is een toename van 80,6 procent, want een jaar eerder ging het nog om 4.108 meldingen. Per tienduizend inwoners, werden in het afgelopen jaar ruim tweehonderd meldingen gemaakt van hinder door herrie.

Het aantal klachten door evenementen en de horeca namen af, hoogstwaarschijnlijk omdat evenementen door de coronacrisis grotendeels werden afgelast en de horeca een groot gedeelte van het jaar gesloten was.

Het aantal overige klachten, bijvoorbeeld geluidsoverlast door buren of van mensen op straat, verdubbelde juist bijna. Tussen maart 2019 en februari 2020 ging het om 7.324 3.928 klachten, een jaar later ging het om 7.324 klachten.

Ook in andere gemeenten in de provincie Utrecht, waaronder in Stichtse Vecht (+78,2 procent) en De Bilt (+52,2 procent) nam het aantal meldingen flink toe.