De achttienjarige man die in de nacht van zaterdag op zondag betrokken raakte bij een ernstig scooterongeluk op de Dr. Welfferweg in Westbroek is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie dinsdag.

Ook een jongen van zestien jaar raakte zwaargewond. De twee reden op een scooter en raakten door onbekende oorzaak van de weg. Hierna kwamen de scooterrijders in een greppel terecht.

Er kwamen twee traumahelikopters ter plaatse. De slachtoffers zijn na behandeling overgebracht naar het UMC Utrecht en het AMC in Amsterdam. Die hulp mocht voor het achttienjarige slachtoffer niet meer baten.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd. Op basis van het sporenbeeld lijkt het erop dat in ieder geval één scooterrijder een boom heeft geraakt en daarna naast de weg terecht is gekomen.

De politie doet nog onderzoek naar het incident.