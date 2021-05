Politieagenten in de regio Utrecht hebben dinsdagochtend tot drie keer toe een wandelaar van de snelweg gehaald. Na de derde keer werd de man aangehouden, zo laat de politie weten.

Agenten troffen de man tijdens hun nachtdienst aan op de A2. Niet lang nadat hij van de snelweg was gehaald, kwam een tweede melding binnen. De man bleek opnieuw op de A2 te lopen. "Hij stak hierbij meerdere keren over naar de rijksweg A27. Dit is levensgevaarlijk", schrijft de politie op Instagram.

De politie haalde de man opnieuw van de snelweg, maar een uur later wat het voor de derde keer raak. Ditmaal kreeg de politie meerdere meldingen over een fietser op de A12, ter hoogte van De Meern.

De man had zijn fiets in de vangrail gegooid en was weer langs de snelweg gaan lopen. Toen agenten ter plaatse kwamen, vluchtte de man de winkel van een tankstation in. Daar is hij vervolgens aangehouden. "Zijn fiets is uit de vangrail gevist en voor nu zijn de rijkswegen even geen optie meer voor deze man", aldus de politie.