De gemeente Utrecht heeft Café 't Oude Pierement in de Willemstraat een dwangsom van 5.000 euro opgelegd vanwege een borrel voor horecamedewerkers. Het Openbaar Ministerie (OM) moet nog beslissen of de kroeg een boete krijgt voor het overtreden van de coronaregels.

Het café hield half april na afloop van een meerdaagse proef rond de coronaregels een borrel voor medewerkers en eigenaren van deelnemende horecazaken. De politiek maakte in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 april rond 2.15 uur een einde aan de bijeenkomst, die in strijd was met de coronaregels.

De opgelegde dwangsom van de gemeente Utrecht voor 't Oude Pierement komt neer op een laatste waarschuwing. Als het café nog een keer in de fout gaat, moet het bedrag worden betaald.

Het is nog onduidelijk of het OM de kroeg een boete gaat opleggen wegens het overtreden van de coronaregels. Volgens een woordvoerder van het OM was er maandag nog geen dossier van de politie over het incident ontvangen. Een dergelijke coronaboete kan oplopen tot maximaal 4.000 euro.

Vijf Utrechtse cafés deden mee aan proef met coronaregels

Vijf Utrechtse cafés deden vorige maand mee aan een proef om te kijken hoe bezoekers omgaan met de coronaregels. Medewerkers en eigenaren van vier van de deelnemende zaken - 't Oude Pierement, Ubica, Hofman en VinVin - verzamelden zich na afloop voor een borrel.

Na een melding over geluidsoverlast ging de politie een kijkje nemen in de Willemstraat. Agenten hoorden geen lawaai, maar zagen in de kroeg wel enkele tientallen personen. Toen ze de politie zagen, vluchtten de aanwezigen naar een bovengelegen woonruimte. De vier horecazaken boden kort na het incident hun excuses aan in een gesprek met burgemeester Sharon Dijksma.

Onderzoeksbureau TNO maakt binnenkort de resultaten van de Utrechtse proef bekend.