Met een speciale campagne wil de gemeente Utrecht inwoners enthousiasmeren voor een vaccinatie tegen COVID-19. In de komende weken zijn overal in de stad zes bekende Utrechters met opgestroopte mouwen op posters te zien.

Burgemeester Sharon Dijksma, zanger Blaudzun, rapper Kruloh, schrijver Ronald Giphart, zanger Martin van Doorn en hockeyster Malou Pheninckx doen mee aan de campagne. Kruloh schreef zelfs een rap over het coronavirus en waarom zij zich laat vaccineren.

In de regio Utrecht zijn al meer dan 270.000 prikken gezet. De campagne met de Utrechters moet ervoor zorgen dat nog meer mensen zich laten vaccineren tegen COVID-19. "Dankzij de inzet van deze bekende Utrechters kunnen we meer mensen bereiken met informatie over de coronavaccinatie", stelt wethouder Eelco Eerenberg (Volksgezondheid).

Naast de campagneposters die overal in de stad hangen, zijn er ook in de wijken veel initiatieven om mensen aan het coronavaccin te krijgen. Deze week delen mbo- en hbo-studenten bijvoorbeeld flyers uit in de Utrechtse wijken Noordwest, Zuidwest en Overvecht. Ze staan onder meer bij huisartsenpraktijken, winkelcentra, kinderdagverblijven en buurtcentra.