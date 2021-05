Bij een steekincident op de Postmalaan in de Utrechtse buurt Transwijk is zondagavond één persoon gewond geraakt. Twee personen zijn aangehouden.

Het is onbekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Ook de toedracht van de steekpartij is nog onduidelijk.

Rond 21.00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen. Eerder op de avond zou een vechtpartij in de wijk hebben plaatsgevonden, maar het is onduidelijk of die iets met het steekincident te maken heeft.

De politie doet onderzoek naar het incident. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.