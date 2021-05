Utrechtse jongeren die actief zijn in de politiek voeren zaterdagochtend actie tegen de verbreding van de A27. Zij doen dit door speelgoedauto's op het bospad te plaatsen. Als de snelweg daadwerkelijk wordt verbreed, rijden de auto's straks over het gedeelte dat nu nog bospad is.

Jongeren van de Jonge Democraten, de Jonge Socialisten (PvdA), het Christen-Democratisch Jongeren Appel (CDA) en Dwars (GroenLinks) voeren gezamenlijk actie tegen de verbreiding van de A27. Door de verbreding van de snelweg moeten achthonderd bomen gekapt worden.

Initiatiefneemster Nyna Visser (22) van de Jonge Democraten vindt dat politici tijdens de formatie juist moeten luisteren naar de geluiden uit de samenleving.

"Gemeentelijk en provinciaal is er veel weerstand tegen de verbreding. Den Haag is zo ongeveer de enige die nog voor is. Dit is een signaal aan onze moederpartijen: besteed aandacht aan dit onderwerp. Maar het is ook voor alle andere partijen bedoeld."