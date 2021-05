Een 35-jarige man die in januari een medewerker van een ggz-instelling in Bilthoven zwaar toetakelde en diens hoofd boven een brandend gasfornuis hield, moet nader onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vrijdag bepaald.

De verdachte, die in de instelling verbleef vanwege psychische problemen, ging 20 januari door het lint. Hij schopte en sloeg de medewerker tegen zijn hoofd en zette zijn voet op de keel van het slachtoffer tot deze blauw aanliep. De medewerker liep bij het incident een klaplong op en zat onder de blauwe plekken.

Het Openbaar Ministerie (OM) stuurde vrijdag aan op overplaatsing naar het PBC, zodat een goed beeld verkregen kan worden over de geestestoestand van de verdachte, en vooral om te kijken hoe hij reageert in stresssituaties. "Het gaat om zeer heftige, strafbare feiten", zei de officier van justitie.

Kliniek voor verdachten met transculturele achtergrond

De verdachte zelf zag een observatie in het PBC niet zitten, omdat uit eerdere rapportages al duidelijk was geworden dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij denkt meer baat te hebben bij een snelle opstart van hulpverlening.

Zijn raadsvrouw vroeg de rechtbank daarom om hem onder behandeling te plaatsen bij kliniek Veldzicht, een instelling die erin gespecialiseerd is verdachten met een transculturele achtergrond een specialistische behandeling te bieden. Ook gaf de advocaat aan dat de wachtlijsten in het PBC heel lang zijn.

De verdachte woonde voordat hij in de ggz-instelling in Bilthoven terechtkwam lange tijd in Amsterdam, nadat hij Syrië verruilde voor een bestaan in Nederland.

De rechtbank besloot zowel aan de wens van het OM als de verdediging te voldoen. De verdachte moet onderzocht worden in het PBC, maar er wordt ook gekeken of een zogenoemde zorgmachtiging een route kan zijn om hem sneller aan de benodigde hulpverlening te koppelen.