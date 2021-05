Een scooterdief werd woensdag op heterdaad betrapt door een groep mensen in de Schildersbuurt aan de oostkant van Utrecht.

De eigenaar van de scooter zag dat zijn tweewieler werd ontvreemd op de Frans Halsstraat. Die eigenaar zette direct de achtervolging in en kreeg daarbij hulp van omstanders.

Daarnaast bleken vanwege Bevrijdingsdag ook leden van de Mobiele Eenheid (ME) van de politie in de buurt te zijn. Toen de ME'ers in de gaten kregen wat er gaande was, konden zij de vluchtende dief snel aanhouden.