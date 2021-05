Een scooterrijder is dinsdag gewond geraakt bij een ongeluk op de Molenzoom in Houten. Het busverkeer was als gevolg van het ongeluk enige tijd ontregeld.

Op de kruising ter hoogte van de Standerdmolen botste rond 12.00 uur een scooterrijder met een auto. De scooterrijder kwam hierdoor ten val.

Vermoedelijk zag de automobilist de scooterrijder over het hoofd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij.

Door het ongeluk werd het verkeer enige tijd in beide richtingen belemmerd. Bussen konden hierdoor niet bij het station komen. Inmiddels is de weg weer vrijgemaakt en kunnen de bussen weer rijden.