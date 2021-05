Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft dinsdagochtend samen met Klaas Taselaar, zoon van een bekende Utrechtse verzetsfamilie uit de Tweede Wereldoorlog, een krans gelegd bij het Verzetsmonument op het Domplein.

Vanwege het coronavirus was er geen publiek aanwezig bij de kranslegging. Bij het monument werd na het trompetsignaal twee minuten stilte in acht genomen. Vervolgens legden de burgemeester en Taselaar een krans. De krans werd aangereikt door scoutinggroep Salwega uit Utrecht-Zuid.

Ook meerdere Utrechtse organisaties hebben een krans gelegd bij het monument, waaronder de studentenweerbaarheid, studentenverenigingen, de organisatie van het Bevrijdingsfestival en het COC. De herdenking wordt dinsdag vanaf 19.50 uur uitgezonden via onder meer RTV Utrecht en Ustad. Tijdens de uitzending zal ook een korte toespraak van Dijksma te zien zijn.

Om 20.02 uur gaat daarnaast de videostream #ikherdenk online, waarin Utrechters hun gevoelens over herdenken en vrijheid delen. Dat gebeurt nu de traditionele Dodenherdenking op het Domplein niet kan plaatsvinden. De livestream is onder meer te volgen via de Facebook-pagina van het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking.