Vanwege het stormachtige weer in Nederland heeft de GGD dinsdag de coronatestlocaties in Vianen en Veenendaal gesloten. In het hele land geldt sinds dinsdagochtend code geel vanwege zware windstoten. Het KNMI waarschuwt onder meer voor hinder voor het verkeer en voor buitenactiviteiten.

Uit voorzorg heeft de GGD in de provincie Utrecht besloten om de testlocaties in Vianen en Veenendaal te sluiten. Mensen met een afspraak zijn maandag al gebeld om deze te verzetten. "Deze locaties hebben een tent. Testen moet veilig kunnen gebeuren en daarom zijn ze uit voorzorg gesloten", aldus de woordvoerder van de GGD Utrecht.

Ook een testlocatie in Woerden is gesloten. Naar verwachting blijven de drie locaties de rest van de dag dicht. Vooralsnog zijn er geen plannen om nog meer testlocaties in de provincie Utrecht te sluiten, aangezien de andere locaties niet uit tenten bestaan.

Code geel geldt naar verwachting tot 18.00 uur. In de loop van de middag en avond neemt de wind vanuit het zuiden af en worden de windstoten geleidelijk minder.