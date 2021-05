Bij een steekincident op de Sweder van Zuylenweg in de Utrechtse wijk Zuilen is dinsdagochtend een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie op Twitter.

Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onbekend. De politie is aanwezig in de straat en doet onderzoek.

Vermoedelijk gaat het om een incident in de relationele sfeer.