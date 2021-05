Een groep jongeren heeft maandag een stuk droog gras bij de Haarrijnseplas nabij Vleuten-De Meern in brand gestoken. Hierdoor is een gebied van zo'n 100 vierkante meter afgebrand, meldt de politie dinsdag.

Door de brand werd onder meer een zwanennest beschadigd. Volgens de politie is het de tweede keer in korte tijd dat er brand werd gesticht in het natuurgebied. Afgelopen weekend was het ook al raak.

De brand zou zijn aangestoken door een groep van vier of vijf jongens van rond de twaalf of dertien jaar oud. Een van hen had een witte mountainbike bij zich.