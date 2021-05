De gemeente IJsselstein waarschuwt inwoners via Facebook voor de buurtapp Nextdoor. Het bedrijf achter de app zou zich schuldig maken aan identiteitsfraude en gebruikers zouden hun persoonlijke gegevens te grabbel gooien.

In de wijk Achterveld is een brief verspreid waarin de bewoners worden uitgenodigd zich aan te melden voor de buurtapp. "De buurtapp is in opspraak vanwege identiteitsfraude", schrijft de gemeente IJsselstein op Facebook.

IJsselsteiners worden in de brief door een buurtgenoot uitgenodigd zich aan te melden voor de app. Uit meldingen uit het hele land blijkt echter dat de zogenaamde verstuurder van de brief daar geen weet van heeft. De gemeente verwijst onder meer naar de politie en de Consumentenbond, die beide waarschuwen voor de app.

Nextdoor wordt gebruikt als een soort prikbord voor buren. Gebruikers kunnen zich via de app bijvoorbeeld aanbieden als huishoudelijke hulp, overleggen over veiligheid in de buurt of een evenement voor de wijk organiseren.

"Wie zich aanmeldt, verstrekt volgens de voorwaarden van het bedrijf ook allerlei persoonlijke gegevens, van naam, adres en telefoonnummer tot aan profielfoto toe", aldus de gemeente.

"Volgens het tv-programma Opgelicht geven mensen die de app hebben gedownload toestemming hun persoonlijke gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden. Pas op met welke voorwaarden je akkoord gaat."