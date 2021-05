De politie zoekt getuigen van een ernstig ongeluk dat zaterdag op de C.H. Letschertweg in De Meern plaatsvond. Bij dat ongeluk waren een bestelbus en een scooter met twee jongens betrokken.

Een van de twee ernstig gewonde scooterrijders sprong na het ongeluk bij een kompaan achter op zijn scooter en ging ervandoor. Hij liet het andere slachtoffer, een zestienjarige jongen uit IJsselstein, zwaargewond achter. Dat blijkt maandag uit onderzoek van de politie.

Omstanders ontfermden zich over de zestienjarige jongen, die niet veel later per ambulance naar het ziekenhuis werd overgebracht. De 24-jarige IJsselsteiner die er direct na het ongeluk vandoor ging, meldde zich later eveneens zwaargewond bij het ziekenhuis.

Om een beter beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd, zoekt de politie naar extra getuigen. Niet alleen van het ongeluk zelf, maar ook van de periode daarvoor.

Zo wil de politie graag in contact komen met mensen die de scooter voorafgaand aan het ongeluk rond 18.30 uur hebben zien rijden. Het gaat om een rode scooter zonder kentekenplaat. De twee jongens op de scooter hadden geen helm op en vermoedelijk reed het duo door rood.