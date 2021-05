De Utrechtse Muziekschool herdenkt op 4 mei samen met met Defensie en de gemeente 76 Utrechters die na de bevrijding zijn omgekomen bij oorlogsmissies. De herdenking in het Utrechtse Fort Lunet 1 wordt vanaf 19.45 uur online uitgezonden.

Musici van de muziekschool spelen bij de herdenking muziek, die in oorlogsperiode is gecomponeerd om het volk te bemoedigen. Waaronder werk dat de Franse componist Olivier Messiaen schreef toen hij in 1941 als krijgsgevangene in een kamp in het Duitse Görlitz zat. Het ging destijds in première voor vijfduizend medegevangenen.

Omdat het dit jaar 76 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd, staat alles bij deze herdenking in het teken van dat getal. Zo worden de namen van 76 Utrechters genoemd die in de periode tussen 1946 en nu omkwamen bij oorlogsmissies en worden 76 fakkels aangestoken.

Ook wordt twee minuten stilte gehouden, gevolgd door het Wilhelmus. Verder zal Katja van As, luitenant ter zee Eerste klasse, een persoonlijk verhaal vertellen. De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk opent de herdenking.

Tegelijkertijd wordt op het Domplein de traditionele dodenherdenking gehouden, met onder meer een toespraak van burgemeester Sharon Dijksma en een kranslegging van Dijksma samen met Klaas Taselaar, een telg uit een Utrechtse verzetsfamilie. Ook bij deze herdenking is geen publiek aanwezig.