Op de A2 bij Breukelen in de richting van Utrecht zijn maandag drie rijstroken afgesloten. Door een ongeluk is glas en vloeistof op de rijbaan terechtgekomen. Het verkeer wordt inmiddels omgeleid via de A9 bij Holendrecht, via de A1 en A27 richting Utrecht.

Meerdere auto's, waaronder een personenwagen, waren betrokken bij het ongeluk. Er is sprake van letsel bij één of meer personen.

Als gevolg van het ongeluk staat op de A2 inmiddels een file van 5 kilometer. Rijkswaterstaat is op het moment bezig met een ongevalsonderzoek en schat de vertraging voor verkeer op zo'n twintig minuten.