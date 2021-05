Vier oorlogsvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog vliegen dinsdagavond een route over onder meer Everdingen, Schalkwijk, Werkhoven, Hagestein en Vianen. De herdenkingsvlucht tijdens de dodenherdenking geldt als eerbetoon aan alle gevallen vliegeniers in de periode van 1940-1945.

De formatie bestaat uit twee Piper Super Cubs, een DHC-1 Chipmunk en een Boeing Stearman (foto). In dat laatste type vliegtuig, een dubbeldekker, zijn talloze Amerikaanse piloten opgeleid. Deze herdenkingsvlucht is een actie van het Vliegend Museum Seppe in het Brabantse dorp Bosschenhoofd.

Vlak voor de twee minuten stilte om 20.00 uur zijn de vier vliegtuigen te zien boven Everdingen en Schalkwijk. Een halve minuut na 20.02 uur duiken ze op boven Werkhoven, waarna ze opnieuw over Schalkwijk vliegen en daarop te zien zijn boven Hagestein en Vianen.