Een achtjarige jongen is zaterdag in Veenendaal door een scooter aangereden. De scooterrijder reed vervolgens door. De politie is naar hem op zoek.

Het kind liep rond 15.40 uur vanaf het Zuiderkruis richting het grasveld aan het Rode Kruispad.

Toen hij het bruggetje tussen beide straten nam, kwam er een scooter van achteren. Die reed hem aan en reed door. Of de jongen verwondingen had, heeft de politie niet bekendgemaakt.

De politie hoopt de bestuurder van de blauwe of zwarte scooter te vinden. De bestuurder droeg volgens de jongen een blauw trainingspak en had mogelijk een beugel. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.