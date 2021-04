In de regio Utrecht liggen sinds vrijdag meer patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis dan op het hoogste punt van de tweede golf in november.

Toen lagen er in totaal 224 coronapatiënten in het ziekenhuis. Nu zijn dat er 228. Vrijdag zijn er in de hele regio Utrecht nog maar twee bedden vrij op de intensive cares (ic's).

In de klinieken van de ziekenhuizen is het flink drukker geworden. In het UMC Utrecht liggen daar nu 51 mensen die besmet zijn. In het St. Antonius in Nieuwegein worden 63 coronapatiënten behandeld.

Nu de klinieken en ic's tegen de grenzen aanlopen, moet er steeds vaker en over een langere periode planbare, kritieke zorg worden uitgesteld. Nog maar 49 procent van de ziekenhuizen in Nederland zegt de kritieke planbare zorg volgens planning te kunnen doen. Vorige week was dit nog 63 procent, zo blijkt uit een rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit.

"Als de cijfers gedaald zijn, begint de inhaalslag van alle zorg die de afgelopen weken is uitgesteld", aldus woordvoerder Joris Prinssen van het UMC Utrecht. "Hoe langer cijfers zo hoog blijven, hoe langer de nasleep duurt en de druk op de zorg hoog blijft."