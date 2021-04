De politie in Utrecht heeft donderdag bij een verkeerscontrole op verschillende plekken in de stad een Rolls-Royce in beslag genomen. Ook werd iemand aangehouden die geen verblijfsvergunning had.

De eigenaar van de Rolls-Royce, die ongeveer 350.000 euro waard is, had nog 860.000 euro aan schulden openstaan.

Daarnaast werd iemand bekeurd voor het rijden onder invloed van drugs, kreeg een ander een boete voor het gebruik van lachgas en werden er meerdere mensen op de bon geslingerd voor bellen achter het stuur.

De controles werden gehouden op onder andere de Amsterdamsestraatweg en op een industrieterrein in Nieuw-Overvecht en waren gericht op de verkeersveiligheid en de opsporing van georganiseerde misdaad.