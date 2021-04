De politie in Utrecht heeft de afgelopen drie maanden 4.178 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. Dat komt neer op ruim 11,6 boetes per duizend inwoners.

Niet iedereen heeft zich altijd trouw aan de avondklok gehouden, zo blijkt uit cijfers. In de hele provincie werden relatief nergens zoveel avondklokboetes uitgedeeld als in Utrecht. Gevolgd door Bunschoten, waar 10,7 boetes werden uitgeschreven per duizend inwoners.

In Eemnes werden relatief de minste boetes uitgeschreven van de provincie: 1,8 keer per duizend inwoners werd hier iemand op de bon geslingerd voor het overtreden van de avondklok.

In totaal werden in heel Nederland ruim 95.000 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. Dat leverde de schatkist zo'n 9 miljoen euro op.